Анюков останется в «Зените». Он будет работать в тренерском штабе

Александр Анюков, контракт которого с петербургским футбольным клубом заканчивается 30 июня, станет новым помощником главного тренера Сергея Семака. Об этом 25 июня сообщил ФК «Зенит».

Новое соглашение с 36-летним защитником рассчитано на 1 год с возможностью продления.

Информация о том, что петербургской клуб не намерен продлевать контракт с футболистом, появилась в начале июня. В качестве альтернативы ему собирались предложить место в тренерском штабе.

Напомним, что Анюков защищает цвета «Зенита» с июля 2005 года, проведя 417 официальных матчей. За свою карьеру в Петербурге он отметился 13 голами. Кроме того, защитник успел поиграть в «Крыльях Советов» и в молодежном клубе «Самарец».