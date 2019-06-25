«Больше недели не выполнял заказы нашего сервиса». В «Яндекс.Такси» не нашли Игоря, устроившего секс-плен для петербурженки

Задержанный по подозрению в изнасиловании 20-летней петербурженки не является сотрудником «Яндекс.Такси». Об этом «Фонтанке» заявили в пресс-службе компании-агрегатора.

«Случившееся происходило не на заказе, по нашей информации, он уже больше недели не выполнял заказы нашего сервиса», — отметили в «Яндекс. Такси».

По данным «Фонтанки», задержанный сам назвал сервис местом своей работы. Правдивость этой версии проверяют правоохранительные органы.

С заявлением на малознакомого Игоря в полицию обратилась 20-летняя петербурженка. По словам девушки, мужчина в течение суток удерживал её в квартире и принуждал к сексу.