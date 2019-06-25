В Горбунках распоясалась пьянь. По улице бродят голые женщины

С просьбой привлечь внимание к непотребству, что творится в сердце Ленинградской области, обратились читатели «Фонтанки». Масштаб бесчинства аргументировали видеороликом.

В письме, поступившем в редакцию 25 июня, ситуация изложена настолько емко, что мы решили ничего не добавлять. Приводим обращение без купюр:

«В Горбунках в последнее время совершенно распоясалась пьянь. По улице бродят голые пьяные женщины, ночью пьяные компании мешают спать.

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Помощи от полиции нет.

При этом Горбунки являются культурным центром Ленинградской области, куда губернатор Дрозденко возит гостей, делегации и т. д.

Помогите привлечь внимание к беспределу.

Участковый формально есть, принимает несколько часов в неделю, но его присутствие незримо».