Конные полицейские в Денвере вооружились радарами, чтобы штрафовать велосипедистов

Велосипедистам в городе Денвере грозят штрафы в размере не менее 100 долларов за превышение скорости в 25 километров в час. Как выяснилось, превышают многие.

Конные полицейские, охраняющие парковые зоны в американском городе Денвере, штат Колорадо, вооружились радарами, чтобы ловить велосипедистов за превышение скорости, пишет 25 июня The Drive. И отбоя от «клиентов» у них не наблюдается.

Поскольку ограничение скорости в 25 километров в час (15 миль в час) установили недавно, задержанные велогонщики на первый раз отделываются просто полицейским внушением. Попавшиеся вторично получают штраф минимум в сто долларов. Тем же, кто даже после таких денежных «намеков» не смогут удержать себя в скоростных рамках, может грозить самое суровое наказание в виде возможного полного запрета езды в парковых зонах.

Однако большинству велосипедистов трудно контролировать скорость, так как обычно их транспорт просто не оборудован соответствующими приборами. Хотя простейший велосипедный компьютер стоит сущие копейки и вдобавок любой смартфон также может показывать скорость движения, немногие «двухколесные» удосуживаются следить за тем, насколько быстро они передвигаются.

Но конная полиция Денвера придерживается мнения, что следить велосипедистам за скоростью все равно придется. И поэтому, скорее всего, в городе введут правило, по которому все велосипеды в обязательном порядке будут оборудоваться спидометрами или аналогичными устройствами.