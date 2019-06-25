Одиннадцать жилых комплексов ГК «Лидер Групп» аккредитованы банком-партнером

предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»

Ключевой партнер компании «Лидер Групп» Связь-Банк аккредитовал жилые комплексы: «Колумб», «Магеллан», «Нахимов», «Богатырь 3», AEROCITY, LENINGRAD, YOGA 4, «Балканы», а также все очереди проекта «Территория».

Ипотечный кредит на покупку квартиры предоставляется на срок от 3 до 30 лет при условии внесения первоначального взноса в размере от 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Процентная ставка составит от 10,25%. Возможная сумма кредита составляет от 400 тысяч рублей до 30 млн рублей. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sviaz-bank.ru.

Дополнительные преимущества Связь-Банка:

Общий трудовой стаж – не менее 1 года, стаж на текущем месте работы – не менее 4 месяцев.

Регистрация по месту жительства/месту пребывания на территории Российской Федерации.

Рассмотрение по анкетам сторонних банков.

Созаемщики – любые третьи лица (до 3-х человек).

При предоставлении справки по форме банка 2-НДФЛ не требуется.

Более подробную информацию можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте!

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/

ЖК «Магеллан» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/magellan/

ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/

ЖК «Богатырь 3» – застройщик ООО «СИНЕРГИЯ-Строй», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr3/

ЖК «Аэросити» – застройщик ООО "Якорь", проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/aerocity/

ЖК LENINGRAD – застройщик «Строительная компания «Спектр», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/leningrad/

ЖК YOGA 4 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga4/

ЖК «Балканы» – застройщик ООО «Группа компаний «Синергия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/balkany/

ЖК «Территория 1» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya/, ЖК «Территория 2» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya2/, ЖК «Территория 3» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya3/