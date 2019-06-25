Недвижимость
Одиннадцать жилых комплексов ГК «Лидер Групп» аккредитованы банком-партнером
предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
Ключевой партнер компании «Лидер Групп» Связь-Банк аккредитовал жилые комплексы: «Колумб», «Магеллан», «Нахимов», «Богатырь 3», AEROCITY, LENINGRAD, YOGA 4, «Балканы», а также все очереди проекта «Территория».
Ипотечный кредит на покупку квартиры предоставляется на срок от 3 до 30 лет при условии внесения первоначального взноса в размере от 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Процентная ставка составит от 10,25%. Возможная сумма кредита составляет от 400 тысяч рублей до 30 млн рублей. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sviaz-bank.ru.
Дополнительные преимущества Связь-Банка:
- Общий трудовой стаж – не менее 1 года, стаж на текущем месте работы – не менее 4 месяцев.
- Регистрация по месту жительства/месту пребывания на территории Российской Федерации.
- Рассмотрение по анкетам сторонних банков.
- Созаемщики – любые третьи лица (до 3-х человек).
- При предоставлении справки по форме банка 2-НДФЛ не требуется.
Более подробную информацию можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).
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ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте!
Справка о компании «Лидер Групп»
ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/
ЖК «Магеллан» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/magellan/
ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/
ЖК «Богатырь 3» – застройщик ООО «СИНЕРГИЯ-Строй», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr3/
ЖК «Аэросити» – застройщик ООО "Якорь", проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/aerocity/
ЖК LENINGRAD – застройщик «Строительная компания «Спектр», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/leningrad/
ЖК YOGA 4 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga4/
ЖК «Балканы» – застройщик ООО «Группа компаний «Синергия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/balkany/
ЖК «Территория 1» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya/, ЖК «Территория 2» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya2/, ЖК «Территория 3» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya3/