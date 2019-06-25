ФСБ на выгуле. Автора поста «ВКонтакте» задержали спящим в палатке на берегу Вуоксы

Трудоемкую операцию провели сотрудники УФСБ Новгородской области для задержания петербуржца, оставившего неосторожный пост в соцсети «ВКонтакте» пять лет назад. Владимира Тимошенко потревожили на рыбалке.

Как сообщила 25 июня «Фонтанке» супруга Тимошенко Александра Шилова, о задержании ей стало известно утром 24 июня от обитателей палаточного лагеря, разбитого на берегу реки Вуоксы между населенными пунктами Севастьяново и Яркое Приозерского района. Путь до места отдыха, в народе прозванного «Черепахой», из Петербурга занимает более двух с половиной часов, и не всегда дорога комфортна для автомобильной подвески и пятой точки человека.

«Мы с Владимиром отдыхали в этом лагере с 20 июня. После выходных я уехала в город, а он остался порыбачить. У него была палатка и снасти», – уточняет Александра.

По словам женщины, около семи утра 24 июня из леса к «Черепахе» вышли пять человек в штатском, лицо одного скрывала маска. На берегу раннюю солнечную ванну принимала девушка. Ее спросили: «В какой палатке спит Володя?» Неизвестные представились сотрудниками Новгородского УФСБ. Девушка указала палатку. Тимошенко разбудили и увезли в Петербург.

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По мнению Шиловой, ее мужу вменяют 280-ю статью УК «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». ФСБ припомнила пост в соцсети, оставленный в 2014 году.

«Я не понимаю, зачем было тащиться в глушь Вуоксы, если мы с Володей живем в квартире на улице Коммуны и ни от кого не скрываемся. Наш адрес известен ФСБ, Следственному комитету, прокуратуре, полиции», – продолжает Александра.

Тимошенко в 2009 году обвинили в подготовке теракта у стен Новгородского кремля. В 2015-м против него возбудили уголовное дело по статье 282 УК «Возбуждение ненависти или вражды». Сидя в колонии, он надиктовал невесте для размещения в соцсети «ВКонтакте» пост, который эксперты признали унижающим чиновников. За эти строки Тимошенко приговорили к двум годам колонии, освободился он в декабре 2018-го. В июле этого года с него должны были снять судимость. Новое уголовное дело, оставившее Тимошенко без рыбалки, связано с постом, который уже проверял Следственный комитет и не нашел в нем ничего криминального.

В пресс-службе УФСБ Новгородской области «Фонтанке» не смогли прокомментировать спецоперацию в приозерских лесах, сославшись на отсутствие знаний о задержании Тимошенко и обстоятельствах уголовного дела.