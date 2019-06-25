«К нам много вопросов». Руководство «Аэрофлота» впервые прокомментировало трагедию в Шереметьево
Предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета по поводу катастрофы самолета Superjet-100, случившейся 5 мая в аэропорту Шереметьево, вызывает много вопросов. Такое мнение высказал гендиректор крупнейшего российского авиаперевозчика, «Аэрофлота», впервые публично прокомментировав трагедию.
«Много вопросов к нам, и у нас много вопросов. <...>Поэтому мы вместе с производителями отечественной техники разбираемся в этой ситуации», – цитирует 25 июня Виталия Савельева ТАСС.
Гендиректор «Аэрофлота» также выразил соболезнования жертвам трагедии. «Я должен прежде всего еще раз, пользуясь случаем, выразить свои искренние соболезнования, от себя лично и от компании "Аэрофлот" по поводу трагедии, которая случилась 5 мая», – отметил Савельев.
При этом он подчеркнул, что в прошлом году авиакомпания перевыполнила норматив по безопасности полетов.
Справка:
Принадлежащий «Аэрофлоту» самолёт Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва – Мурманск вечером 5 мая вынужденно вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности. При жесткой посадке у борта подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь перекинулся на фюзеляж. Из 78 человек на борту погиб 41.