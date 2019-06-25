Бойцовская собака накинулась на участкового в доме на Седова. Разговор с хозяевами продолжили после двух выстрелов

Сотрудника полиции встретили с оскалом обитатели квартиры в Невском районе Петербурга. В одного из них пришлось выстрелить.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 25 июня, минувшей ночью в полицию обратилась жительница дома 93 на улице Седова. Горожанке мешал спать шум из соседней квартиры, по звукам из-за стены она определила, что соседи дерутся.

По адресу прибыл участковый. Когда дверь открылась, то перед ним возник пошатывающийся 59-летний хозяин, из-за него выскочили две бойцовские собаки. Один пёс вцепился в руку полицейскому, отгонять зверюгу пришлось с помощью пистолета. После двух выстрелов собака была обезврежена. Раненому питомцу оказали помощь домочадцы.

Сын хозяина также оказался нетрезв. Обоих мужчин забрали в отделение полиции для привлечения к административной отвественности.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении хозяина напавшей собаки», — добавили в полиции.