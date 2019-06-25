«За Россию для русских». Кандидат в губернаторы от ЛДПР отказался биться против Беглова и займется миграцией в Смольном

Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга Олег Капитанов отказывается от участия в выборах. На заседании правительства Петербурга 25 июня он заявил, что не сможет преодолеть муниципальный фильтр для регистрации, и принял предложение врио губернатора работать в Смольном.

К трибуне Олег Капитанов вышел, чтобы рассказать Беглову о проблемах с мигрантами в Петербурге. Неожиданно под конец выступления он пожаловался на то, что не может пройти муниципальный фильтр для регистрации, и попросил врио губернатора Петербурга ему помочь.

В ответ Беглов сообщил, что на прошлой неделе принял отставку главы профильного комитета Олега Махно. «Там есть над чем работать. Любовь Павловна, надо переформатировать эту работу», – обратился он к своему заместителю Любови Совершаевой. Также он заявил, что для того, чтобы собрать подписи муниципальных депутатов, нужно защищать перед ними свою программу. «Нет самоучителя по управлению самолетом — так же, как и нет такого же учебника по управлению городом. Нужны компетенции, образование и жизненный опыт, – добавил Беглов. Неожиданно он уточнил у Капитанова: – А вам слабо пойти работать в Смольный на место Махно?» – «С огромным удовольствием. ЛДПР выступает за Россию для русских. Русские — это многоциональный народ, и надо об этом помнить», – ответил тот.