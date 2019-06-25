LEGENDA продолжит работать по старым правилам

Холдинг LEGENDA получил справки о подтверждении степени готовности по всем строящимся проектам. Документ позволит девелоперу завершить строительство шести жилых комплексов без перехода на эскроу-счета после вступления в силу новых поправок в 214-ФЗ.

Справка о подтверждении степени готовности выдается только на объекты, соответствующие ряду критериев, среди которых готовность проекта выше 30% (для проектов комплексного освоения территории или в случае, если в проекте предусмотрена, например, социальная инфраструктура – 15%), а количество заключенных договоров долевого участия составляет минимум 10% от количества жилых и нежилых помещений.

Алексей Лукьянов, финансовый директор холдинга LEGENDA: «Благодаря своей финансовой политике, LEGENDA давно была готова переходить на новую схему финансирования через эскроу-счета. Таким образом, наши строящиеся проекты будут реализовываться по старым правилам и в моделях, изначально согласованных с инвесторами. Очень важно иметь возможность не менять схемы работы по уже начатым проектам».

Помимо средств дольщиков, LEGENDA давно и активно пользуется различными инструментами привлечения инвестиций, такими как выпуск облигационных займов, работа с институциональными инвесторами по схеме пакетной продажи квартир с последующим выкупом.

«Сейчас мы разрабатываем совместно с банками и инвестиционными компаниями новые модели, включающие работу с эскроу-счетами и инвестициями. Такой диверсифицированный подход дает нам возможность решать, использовать ли эскроу-счета, основываясь на экономической целесообразности этого инструмента», – поясняет Алексей Лукьянов.

Напомним, что сегодня в активной стадии строительства 6 объектов LEGENDA: на Комендантском проспекте, проспекте Героев, Московском и Институтском проспектах.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

Legenda Комендантского – застройщик ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО», проектная декларация на сайте komendantsky.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/.

Legenda Героев – застройщик ООО "Легенда-Инвест", проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya.

«Московский, 65» – застройщик OOO "ДИНАМИКА", проектная декларация на сайте https://moskovsky65.legenda-dom.ru

Legenda Институтского – застройщик ООО "ЛЕГЕНДА ИНСТИТУТСКОГО", проектная декларация на сайте http://inst16.ru/documentation