Происшествия
Автобус с пассажирами упал в ущелье в Индии. Шестеро погибли, более 40 человек пострадали
Несколько десятков человек пострадали в аварии, произошедшей ранним утром 25 июня в индийском штате Джаркханд. Все они находились в автобусе, который сорвался с дороги в ущелье.
Как сообщает Hindustan Times со ссылкой на агентство Ani, авария произошла в районе города Гархва. Автобус с несколькими десятками пассажиров упал в ущелье и опрокинулся. Причины произошедшего пока выясняются.
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По данным полиции, в аварии погибли шесть человек, их тела были вытащены из ущелья. Однако некоторые пассажиры были заблокированы в салоне автобуса. Полицейские разбили окна, чтобы эвакуировать людей. Сообщается о 43 пострадавших.