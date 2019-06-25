Решение о возвращении России в ПАСЕ окончательно не принято. Вопрос дальнейшего присутствия РФ в Страсбурге решится в среду
Российская делегация примет решение, оставаться ли работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), в среду во второй половине дня после рассмотрения вопроса о полномочиях. Об этом заявил 25 июня руководитель российской делегации в Страсбурге, депутат Госдумы Пётр Толстой. Парламентарий напомнил, что полномочия российской делегации были оспорены депутатами с Украины, из Великобритании, Грузии и ряда других стран – участниц ПАСЕ.
«Это формальная процедура, но мы будем следить за тем, как будет развиваться работа в комиссии, куда были отправлены доводы (противников возвращения РФ в ПАСЕ. – Прим. ред.), и дальше будем смотреть, каково будет решение – оно будет принято завтра во второй половине дня, – цитирует Толстого «Интерфакс». – В зависимости от того, каким оно будет, мы примем решение – оставаться дальше российской делегации в ПАСЕ или нет».
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ночь на 25 июня проголосовала за возвращение России к работе. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались. Делегация Украины после этого покинула зал заседаний и не вернулась к работе во вторник.
Накануне ПАСЕ отказалась обсуждать причастность россиян к крушению малайзийского «Боинга» над Украиной.
Делегация Украины в ПАСЕ впредь будет принимать участие только в тех заседаниях ассамблеи, где рассматривается вопрос о санкциях в отношении российской делегации, заявил народный депутат Украины, член украинской делегации Алексей Гончаренко.
«Мы можем наложить на них санкции, которые ограничат их присутствие в наблюдательных миссиях, в том числе за выборами, возможности занимать руководящие должности в комитетах», – цитирует «Интерфакс» Гончаренко, который также уточнил, что окончательно вопрос полномочий делегации РФ будет решён в среду, 26 июня.
Во время пленарного заседания во вторник большинство участников, которые брали слово, выразили недоумение по поводу решения вернуть делегацию РФ на заседания ПАСЕ. В частности, депутат грузинского парламента Георгий Канделаки раскритиковал тех, кто надеется на изменение диалога Европы с Россией после возвращения делегации из Москвы.
«Те, кто принял решение в пользу возвращения России в ПАСЕ, считают, что это уступка, что это возможность для диалога. Но это хуже, чем преступление. Это ошибка. После оккупации Грузии их полномочия не были опротестованы. И мы получили взамен оккупацию другой страны. Когда Россия присоединилась к СЕ в 1998 году, все спрашивали, кто кого изменит. Россия СЕ или СЕ Россию? Россия поменяла СЕ так, что его невозможно узнать», – сказал Канделаки.
Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в том числе права голоса, в 2014 году из-за событий в Крыму и в Донбассе. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ (7% бюджета организации), заморозила уплату членских взносов. Долг России по взносам составляет 75 млн евро. Устав Совета Европы позволял исключить Россию из организации после двух лет неуплаты членских взносов.
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