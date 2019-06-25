Беглов включил главу завода «Климов» в список кандидатов в сенаторы

Александр Ватагин станет номером два в списке кандидатов в сенаторы от кандидата в губернаторы Александра Беглова. Об этом сообщило 25 июня издание Znak.com, а также сам Ватагин подтвердил «Фонтанке».

«Да, кандидат в губернаторы подает документы на моё представление», – сообщил он.

Накануне стало известно, что номером один в списке сенаторов стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. На встрече с Бегловым она согласилась продолжить представлять Петербург в верхней палате парламента.

По информации Znak.com, ранее рассматривалась возможность сделать одним из кандидатов в сенаторы от Санкт-Петербурга главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, однако его кандидатуру якобы «не согласовала» Валентина Матвиенко. «Двое из трех кандидатов на пост сенатора должны быть яркими, уважаемыми людьми, но, с другой стороны, они не должны затмевать Матвиенко. Семак подходил по всем формальным и неформальным признакам, но его кандидатуру не одобрила Валентина Ивановна [Матвиенко]», — цитирует Znak свой источник.

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Александр Ватагин – член политической партии «Единая Россия», исполнительный директор ОАО (ныне – АО) «Климов» Объединенной двигателестроительной корпорации АО «ОПК "Оборонпром"» в составе госкорпорации «Ростех».

Советский и российский военный инженер, офицер Военно-морского флота, проходил службу командиром группы водолазов в морских частях специального назначения Каспийской военной флотилии, гидронавт-испытатель, сотрудник 40-го ГНИИ Министерства обороны, Герой Советского Союза (1991), капитан 1-го ранга запаса.