«Совы не то, чем кажутся». Беспилотник-шпион в виде птицы представили российские военные

Беспилотник в форме летящей совы с крыльями, хвостом и широко открытым ртом представили на форуме «Армия-2019». Новейшая разработка предназначена для разведки, говорится в презентации на стенде Военного инновационного технополиса «ЭРА», сообщает 25 июня «Интерфакс».

Заявляется, что сова-дрон способна автономно находиться в воздухе до 40 минут и пролетать до 20 километров. Комплект беспилотника весит всего 5 килограммов, он переносится и запускается одним человеком.

Аппарат «предназначен для высокоточного определения координат разведывательных наземных объектов интегральным дальномерным методом с использованием лазерного дальномера-целеуказателя и глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС», – сказано в презентации дрон-совы.

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Разработчики не настаивают на том, что образ совы – это лучшее решение. Для заказчиков с другими предпочтениями в орнитологии предусмотрены корпусы в виде сокола и других птиц. Дрон-сокол способен даже имитировать звуки своего живого прототипа.

Стоимость птиц-разведчиков не сообщается. Но известно, что технополис «Эра» был создан в 2018 году по инициативе Министерства обороны РФ. Он базируется в Анапе. В указе президента Владимира Путина о создании технополиса отмечается, что он финансируется за счёт средств Минобороны, Фонда перспективных исследований и «иных источников». Руководство фондом осуществляет НИЦ «Курчатовский институт».