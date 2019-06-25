Керамику от Гребенщикова, Гаркуши, Либабова и других знаменитостей выставили на благотворительный аукцион, чтобы помочь тяжелобольным детям

В Сети стартовал благотворительный аукцион, лоты в котором – керамические изделия, сделанные собственноручно знаменитостями. Средства от продажи лотов будут направлены в фонд «Мой Мио», который оказывает помощь детям с редким генетическим заболеванием – миодистрофией Дюшенна.

Проект, в рамках которого проходит благотворительный аукцион, был организован петербургской гончарной студией «Лисий Остров». В течение полутора лет студия работала как гончарная школа для взрослых и детей. Помимо этого, организаторы приглашали звёзд, которые ненадолго меняли профессию и становились гончарами, делая блюда, вазы, скульптурные композиции и многое другое.

За это время в студии собралась большая коллекция керамических поделок, авторами которых стали Борис Гребенщиков, Олег Гаркуша, Леонид Фёдоров, Настя Полева, Илья Чёрт, Николай Копейкин, Александр Друзь, Полина Фрадкина и другие знаменитости. Отметим, что многие из них впервые сели за гончарный круг.

Реклама

Сейчас коллекция выставлена на аукцион, который до 27 июня проходит на интернет-площадке, а завершится 29 июня оффлайн-аукционом на фестивале «Дикая Мята». О правилах аукциона и о том, как в нём принять участие, можно подробно узнать в официальном паблике мероприятия.

Собранные средства от продажи лотов будут направлены в благотворительный фонд «Мой Мио», который оказывает помощь детям с миодистрофией Дюшенна и их семьям. МДД — это редкое генетическое заболевание, которое разрушает мышцы мальчиков (болеют только мальчишки). Фонд оказывает адресную помощь семьям, где есть дети с миодистрофией Дюшенна: покупает жизненно-необходимые приспособления и аппараты, расходные материалы, организует обследования детей, правовую помощь и встречи родителей со специалистами. Несколько раз в год фонд проводит психолого-реабилитационные лагеря.