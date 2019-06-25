Спрос на первичном рынке жилья Петербурга за полгода вырос на 11%. На квартиру в среднем тратят 4,4 миллиона

Объем спроса на первичном строительном рынке в Санкт-Петербурге в сравнении с первым полугодием 2018 года на 11% вырос в сделках и на 7% – в площади – до 1,7 млн проданных квадратных метров.

Как сообщает Консалтинговый центр «Петербургская недвижимость», по состоянию на 25 июня в мегаполисе и пригородах реализовано 2,2 млн кв. м, что на 2% больше прошлогоднего показателя. В сделках прирост составил 4%. Объем вывода новых объектов на рынок агломерации несколько опередил спрос – 2,57 млн. кв. м. Это на 17% больше, чем в первом полугодии 2018 года. Эксперты консалтингового центра объясняют рост нового предложения долгосрочными планами застройщиков, связанными с ожиданием законодательных изменений.

В первом полугодии эксперты также зафиксировали рост среднего бюджета покупки в массовом сегменте на 5%. В январе – июне средняя стоимость приобретаемой квартиры в Петербурге составила 4,4 млн рублей, в пригородах – 3 млн.

«К июню текущего года средние цены в Петербурге в классе масс-маркет выросли на 4%, до 108,8 тыс. руб. за 1 кв. м, – рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская недвижимость». – Таким образом, прогноз об умеренном росте стоимости жилья в пределах 5% полностью оправдался. В пригородах цена также поднялась на 4%, до 72,8 тыс. руб. в июне. С учетом новых затрат застройщиков, вызванных переходом на эскроу-счета, мы ожидаем дальнейший рост цен во втором полугодии. Показатель будет зависеть от стратегии самих застройщиков и в том числе от объема вывода новых объектов».