Петербургское шоссе кто-то удобрил навозом, а ЗСД посыпали крошкой

Два не самых приятных сюрприза поджидали водителей на петербургских дорогах утром 25 июня. Один, впрочем, автомобилистов даже повеселил и породил множество шуток.

На Петербургском шоссе в направлении Пулковского шоссе, перед мостом через Пулковку, кто-то потерял навоз – судя по всему, при повороте с Шушарской дороги на трассу. Об этом в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» рассказал участник Игорь, который вынужден был пробираться через кучу удобрений посреди дороги на своей машине.

«Кто потерял навоз на Петербургском шоссе в сторону Пулковского? Верну за вознаграждение», – шутит он.

В комментариях не преминули пошутить и про качество дорог, и про материал для их ремонта, и даже про подготовку к зиме. «Когда увидел впереди весовой контроль», – пишет Андрей. Тема оказалась весьма животрепещущей.

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О втором сюрпризе предупреждают в группе «Мотосолидарность»: на ЗСД, при движении от Васильевского острова к Благодатной улице, перед съездом на нее, по всей ширине дороги оказалась рассыпана асфальтная крошка. «Будьте аккуратны!» – призывают в группе.