МегаФон предлагает сэкономить на связи в отпуске благодаря 100% кэшбэку

предоставлено МегаФон

Оператор цифровых возможностей МегаФон вводит опцию полного возврата абонентской платы по тарифу и даже трат на международный роуминг за месяц подключения и за последующий календарный месяц.

МегаФон первым на российском рынке предложил клиентам зарабатывать на платежах за мобильную связь, теперь в самый разгар сезона летних отпусков, новым абонентам тарифной линейки «Включайся!» доступен кэшбэк в 100%*. Уже с 24 июня все новые абоненты тарифов «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум» получают доступ к новой опции.

«В марте 2019 года МегаФон впервые на рынке запустил уникальную услугу – 20% кэшбэк, сделав ее базовым условием тарифной линейки «Включайся!». За прошедшие со старта четыре месяца мы увидели – наши абоненты не только накапливают кэшбэк, но и активно используют эти средства на аксессуары и гаджеты, а также внутри наших сервисов. Это значит – наша фишка понравилась! И сегодня мы увеличиваем процент кэшбэка с 20 до 100% за первый месяц, позволяя всем новым клиентам еще больше экономить на связи», — комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

Абонентская плата на выбранном вами тарифе «Включайся! Выбирай» составляет от 450 рублей в месяц.

Активировав программу 100% кэшбэка в Личном кабинете, вы сможете в начале следующего месяца вернуть сумму расходов за прошедшее время первого месяца с МегаФоном.

За следующие месяцы сотрудничества абонент сможет возвращать себе 20% от расходов ежемесячно.

Кроме того, кэшбэк можно легко копить и тратить – им можно целиком или частично оплатить покупку гаджетов и аксессуаров в салонах МегаФона, популярных цифровых услуг и сервисов: фильмы и сериалы в «МегаФон ТВ», книги и журналы, новые музыкальные релизы от «МегаФон Музыка». Чтобы заработать еще больше, можно например, потратить накопленные средства на золотой уровень в сервисе #Специи.

*Предложение действительно для всех новых абонентов выбирающих тарифы «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». Узнать больше о новом предложении тарифной линейке «Включайся!» — вы можете на сайте компании.