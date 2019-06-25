«Подождите 40 минут». Отделения Почты России в Петербурге зависли из-за обновления

Не все отделения связи в Петербурге принимают клиентов днём 25 июня. На недоступность услуг «Фонтанке» пожаловались читатели.

Например, в 58-м отделении Василеостровского района отметили, что оплатить квитанцию пока не удастся, и посоветовали подождать минут 40, потому что «отключены все компьютеры».

В пресс-службе Почты России по городу и Ленобласти заверили, что сбой коснулся незначительного количества отделений, большая часть из них работает.

«Временный сбой связан с технической ошибкой при установке обновления единой автоматизированной системы отделений. Технические службы работают над устранением ошибки. Работа отделений будет восстановлена в самое ближайшее время», — отметил собеседник.