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Спорт
25.06.2019 12:33
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«Здесь не так всё напыщенно». Футболист «Зенита» Эрнани объяснил, почему Петербург ему нравится больше Парижа

Бразильский полузащитник футбольного клуба «Зенит» Эрнани рассказал, чего боялся перед тем, как переехать в чемпионат России.  В интервью «Чемпионат.com», опубликованном 25 июня, футболист заявил, его немного волновало только незнание языков.

«Говорили, в России холодно, но для меня это вообще не проблема. Разве что тренироваться в мороз неприятно. В самые холодные дни просто сижу дома или иду в торговый центр и устраиваю шопинг», – заявил Эрнани. 

По словам игрока, в последнее время ему даже стал нравиться холод и он чувствует себя в Петербурге как дома.

«Если честно, Петербург я люблю даже больше, чем Париж. Когда я играл за «Сент-Этьен», часто уезжал в свободные дни в столицу Франции. Три часа езды на поезде. Чем Петербург лучше Парижа? Здесь не так всё напыщенно. В Петербурге жить проще, люди у вас душевнее, отзывчивее. Поэтому и моя душа лежит к России. К тому же мне не нравилась французская кухня. Это не моё. Тяжело было найти подходящий ресторан», — сказал Эрнани.

Бразильскому полузащитнику Эрнани 24 года. Он перешел в «Зенит» в декабре 2016 года. Сезон-2017/18 из-за непопадания в основной состав сине-бело-голубых провел частично в аренде в «Сент-Этьене», где сыграл 14 матчей и забил 3 гола. Перед сезоном-2018/19 вернулся в «Зенит». Сыграл в 26 матчах (15 в стартовом составе), в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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