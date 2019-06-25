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Общество
25.06.2019 12:29
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Слишком раскачали. Белорусская компания признала вину в загрязнении российской нефти

Повторное загрязнение европейского участка нефтепровода «Дружба» вызвано, скорее всего, системой раскачки дренажных емкостей на белорусской перекачивающей станции. Об этом говорится в письме компании «Гомельтранснефть Дружба» партнерам с российской и польской стороны, пишет 25 июня РБК.

Загрязнение произошло 19 июня, превышение норм по хлорорганическим веществам заметили на польском приемно-пропускном пункте «Адамова застава». Забраковали всего 20 кубометров, на следующее утро перекачку возобновили. Тогда «Гомельтранснефть Дружба» обвинил в произошедшем российскую сторону: «Отдельные всплески концентрации органических хлоридов в точечных образцах свидетельствуют о неоднородном качестве сырья, поставляемого Российской Федерацией». Однако спустя несколько дней белорусская компания пересмотрела позицию.

Самой вероятной причиной «кратковременного превышения допустимой концентрации органических хлоридов» участка нефтепровода «Дружба», возможно, является автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей нефтеперекачивающей станции «Кобрин», уточнил первый замгендиректора «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго в письме польскому концерну PERN и российской «Транснефти».

Насосы, которые перекачивают нефть на станции, объяснил автор письма журналистам, постоянно смазываются нефтью для предотвращения перегрева, а остатки медленно скапливаются в специальных емкостях со скоростью один стакан в час. После того как дренажная емкость наполняется, включается автоматическая система ее раскачки, и эта нефть поступает в трубопровод. «Точечные пробы технической нефти имеют такие свойства: можно ухватить все, что угодно», – говорит Андрей Вериго.

В российской «Транснефти» с самого начала уверяли, что июньский короткий инцидент — не повторение апрельского, когда загрязнение российского участка «Дружбы» привело к приостановке прокачки нефти в Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению. «Отдельные руководители из числа наших белорусских коллег ведут себя как базарные бабы, торгующие солеными огурцами», — заявил журналистам пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.

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