«Бриллиантовый» таксист с «Алых парусов» попал на видео. Отравленные пассажирки жалуются на потерю памяти

"Фонтанка.ру"

В распоряжении «Фонтанки» оказались кадры с изображением частного таксиста, после поездки с которым две девушки с «Алых парусов» остались без бриллиантов и здоровья. Подозреваемый воспользовался автомобилем с запутанной историей.

Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, полиция ищет темный Nissan Maxima с госномером С082ВТ178. Он принадлежит 36-летнему коренному петербуржцу. Мужчина ответил на звонок корреспондента и сообщил, что машину продал в 2017 году приезжему из Узбекистана за 60 тысяч рублей.

Приезжий подтвердил «Фонтанке» сделку, но заверил, что почти сразу перепродал машину своему таджикскому знакомому по имени Диловар. Он приехал в Петербург на заработки в октябре 2016 года из Душанбе, но покинул город летом 2018-го, оставив Nissan другому мигранту. Полиция, по нашим данным, уже вышла на след фактического пользователя автомобиля.

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Внешние приметы подозреваемого тоже известны. Он попал в объектив небольшой камеры видеонаблюдения, установленной в магазине на углу 1-й линии и Среднего проспекта Васильевского острова. Оттуда водитель забрал двух выпивших девушек и подвез к станции метро «Приморская». Очевидно, он не ехал прямым маршрутом, так как дорога заняла около сорока минут. Из памяти пассажирок поездка выпала полностью, они не помнят обстоятельств. Очнулись подруги уже на «Приморской», без бриллиантов, телефонов и денег. Уверяют, что водитель подпоил их, хотя, по информации «Фонтанки», девушки уже садились в машину существенно нетрезвыми. Им потребовалась госпитализация, так как они чувствовали явные признаки отравления.

Поиски петербургского «бомбилы» совпали с задержанием в Москве уроженца Кабардино-Балкарии, который признался в опаивании психотропными веществами 17 человек с целью ограбления.