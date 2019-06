Первая ступень ракеты Falcon Heavy не смогла сесть на платформу в океане и взорвалась

Попытка управляемой посадки многоразовой первой ступени новой ракеты Илона Маска закончилась неудачей. Сам предприниматель оценивал шансы на успех в 50%.

«Без достаточного количества топлива, чтобы вернуться во Флориду, ступень решили посадить на платформу Of Course I Still Love You, которая расположена более чем в 700 милях к востоку от мыса Канаверал. Но сделать этого не удалось», – об этом 25 июня сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление SpaceX.

Unfortunately the #Spacex #FalconHeavy center core did NOT land successfully. Stunning view of the crash landing through. This was the toughest landing to date.

Main #STP2 mission is still going well. pic.twitter.com/gTxtmd2Nq8