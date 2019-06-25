Поляка приговорили в Москве к 14 годам колонии за шпионаж. Он пытался купить детали для ЗРК «С-300»

Мосгорсуд приговорил гражданина Польши Мариана Радзаевски к 14 годам колонии строгого режима. Он обвинялся в шпионаже (статья 276 УК РФ), передает 25 июня «РАПСИ».

Сам Радзаевски вину признавать отказался. Материалы его дела были засекречены, а суд проходил в закрытом режиме. По мнению следствия, поляк мог передавать за границу сведения, составляющие государственную тайну. Речь идет о данных, которые можно было использовать против государственной безопасности.

Радзаевски был задержан 20 апреля 2018 года при попытке приобрести части зенитно-ракетного комплекса «С-300», которые он собирался вывезти в Польшу. Следствие установило, что иностранец работал на польскую организацию, которая специализируется на поставках вооружения для армии и сил специального назначения.