Семь лет за эмоции. Пенсионерка получила уголовное дело за оправдание подрыва архангельского УФСБ

На Урале пенсионерка попала под уголовное преследование за неосмотрительное поведение в Интернете. Ей припомнили комментарий под публикацией о теракте в здании УФСБ в Архангельске.

Как сообщает Znak.com 25 июня, высказывание во «ВКонтакте» 59-летней жительницы Челябинска в Следственном комитете квалифицировали как публичное оправдание терроризма. По версии следствия, в своём комментарии в начале года женщина выгораживает виновного в подрыве приёмной в здании контрразведки в Архангельске.

Пенсионерка ограничена подпиской о невыезде. Как уточняет Ura.ru, она призналась, раскаивается. По её словам, комментарий она написала «просто на эмоциях». Максимальная санкция по части 2 статьи 205.2 УК – семь лет лишения свободы. В СК пока от комментариев воздержались.

Жительница Челябинска – далеко не первая, кого уличили в лояльности к подрывнику. Оправдание терроризма вменили также псковской журналистке Светлане Прокопьевой. Её высказывание обошлось местному «Эху Москвы» в 150 тысяч рублей. Несколько больше заплатила «Псковская лента новостей», публикующая распечатки «Эха». Калининградского анархиста, опубликовавшего письмо студента и назвавшего его «героем», оштрафовали на 300 тысяч. Дело за оправдание теракта в Архангельске получил также петербуржец Павел Зломнов. По версии следствия, оправдывал он автора атаки стихами из изолятора.

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17-летний студент техникума активировал самодельную бомбу в здании архангельского УФСБ 31 октября 2018 года. Молодой человек погиб, трое сотрудников пострадали. Случившееся признали терактом. За несколько минут до взрыва в Telegram-канале анархистов было размещено письмо, в котором автор брал ответственность за акцию.