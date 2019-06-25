Скверы и «Жизнь после инсульта». В трех районах выбрали победителей проекта «Твой бюджет»

В Василеостровском, Невском и Фрунзенском районах подвели итоги голосования проектов горожан по улучшению качества городской среды в рамках программы «Твой бюджет». Об этом 25 июня рассказали в комитете финансов Петербурга.

В Василеостровском районе 4,5 млн рублей получит проект по высадке кустарников на Большом проспекте для предотвращения незаконной парковки на газонах. Кроме того, на острове должна появиться площадка для выгула собак за 3 млн рублей. За 7,5 млн рублей на заболоченном пустыре между домом № 8 по Новосмоленской набережной и домом № 23 по улице Кораблестроителей будет разбит сквер с цветочными клумбами, деревьями и памятником фильму «Осенний марафон», так как именно в доме № 23 жил герой одноименного фильма Бузыкин.

Во Фрунзенском районе средства распределили между проектом «Жизнь после инсульта», в рамках которого предлагается за 1,8 млн рублей оборудовать центр здоровья «Купчино» комнатой эрготерапии и кабинетом реабилитации для восстановления петербуржцев после инсульта. Также в этом районе на территории школы-интерната № 37 на улице Турку появится игровая площадка для детей с ограниченными возможностями за 12,5 млн рублей, а у роддома № 16 — сквер «Семья» за полмиллиона рублей.

Территорию вдоль реки Утка в районе Русановской улицы в Невском районе города ждет благоустройство за 14,25 млн рублей. Там предлагается благоустроить пешеходные набережные, поставить скамейки, столики и деревянные сооружения для детских игр. Также 750 тысяч рублей потратят на благоустройство территории четырех детских садов.