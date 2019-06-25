ФСБ отловили на границе очередного перебежчика из Ирана. Его друга выдворили, а он рванул в Финляндию с третьей попытки

В пограничной зоне на подступах к Финляндии задержан гражданин Ирана, буквально за несколько дней до этого оштрафованный за попытку перейти границу. Перебежчика поймали в лесистой местности. Об этом 25 июня "Фонтанке" рассказали в ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина 1985 года рождения прилетел в страну 2 июня в Пулково вместе со своим соотечественником 1990 г.р. Иностранцы уже предпринимали попытку приблизиться к ЕС – сначала они попали в поле зрения пограничников в Выборге, но заверили, что преступных намерений у них нет. Но спустя две недели, 17 июня, они были остановлены силовиками уже на территории погранзоны, куда их привёз таксист из Средней Азии. Как пояснили в ПУ ФСБ, мужчину помладше выдворили из страны, а его товарища оштрафовали, поскольку он заявил, что больше не намерен прорываться в ЕС, а в России находится на законных основаниях.

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Однако иранец, захватив тёплую одежду и обувь, решил повторить попытку во второй раз. Но добраться до Финляндии так и не смог.

В ведомстве добавили, что в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 322 за попытку незаконного пересечения госграницы РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Начиная с апреля 2019 года, как сошёл снег, сотрудники Погрануправления отмечают усиление активности нелегалов из третьих стран на границе с Финляндией. Некоторые пытаются перебраться в соседнюю страну через Карелию. Ранее пограничники задерживали арабов с надувной лодкой и иранцев с картами и плоскогубцами.