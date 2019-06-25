«Дети кончаются»: Рождаемость в Финляндии резко падает, население растёт только за счёт миграции

Население Финляндии на конец мая 2019 года достигло почти 5 млн 520 тысяч человек. Об этом 25 июня сообщает Статистический центр Финляндии.

Число жителей Суоми за первые пять месяцев текущего года выросло незначительно — всего на 1667. По-прежнему рост населения поддерживается за счёт миграции извне. В Финляндию переехали 12 тысяч человек, тогда как покинули страну всего 5 тысяч.

При этом смертность превышает рождаемость (23 тысячи против 18 тысяч). Детей появилось на свет на 7% меньше, чем в январе — мае прошлого года, а смертность снизилась лишь на 4%.

Пора бить тревогу – дети кончаются, писала на днях одна из самых крупных финских газет Ilta-Sanomat. Из-за малого числа новорождённых, например, в 2018 году даже закрыли родильное отделение в Савонлинне. С 2018 года число младенцев снизилось на одну пятую. В последний раз так мало детей, как в прошлом году, появилось на свет во время великого голода в 1868-м. Общий коэффициент рождаемости в Финляндии был исторически низким: 1,41, тогда как для обновления населения без иммиграции требуется 2,07.

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Судя по результатам опросов, повзрослевшие финны хотят дождаться стабильности в своей жизни до создания семьи и успеть насладиться жизнью до появления ребенка. Новое явление заключается в том, что значительная часть финнов (15%) вообще не хочет детей.

Ранее сообщалось, что пятую часть граждан Финляндии иностранного происхождения составляют выходцы из России и СССР.