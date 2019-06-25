«Огненная драма». Яхта Владимира Кличко загорелась в Средиземном море

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью во время ЧП на яхте, которая следовала из Ибицы на Мальорку.

Яхта Кличко приблизилась на 11 км к берегу Мальорки, после чего неожиданно загорелась. Спасатели смогли эвакуировать всех пассажиров, а пожарная служба испанского острова потушила возгорание. Об этом 25 июня сообщило издание Die Welt, которое вышло с заголовком «Огненная драма на яхте».

По предварительной информации, очаг возгорания находился в машинном отделении. Что стало причиной пожара, предстоит выяснить следствию.

Владимир Кличко — чемпион Олимпийских игр, младший брат мэра Киева Виталия Кличко. Помимо Украины, живет в США и Германии.