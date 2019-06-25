Таксистка протаранила ограду Ново-Волковского кладбища на улице Салова

«Кладбищенское» ДТП утром 25 июня наблюдали жители и гости Фрунзенского района Петербурга. Участником стал автомобиль такси.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», водитель легкового автомобиля «Яндекс.Такси» не справился с управлением на улице Салова. Машина вылетела с дороги на тротуар, после чего протаранила ограду Ново-Волковского кладбища.

По словам участницы группы Александры, за рулем автомобиля была женщина. «Скорее всего, уснула/отключилась на минуту. Я была в 5 метрах от места ее тарана», – пишет она.

О состоянии таксистки не сообщается, но очевидцы отмечают, что на месте «из служб только полиция и эвакуация».

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Отметим, что минувшей осенью в Петербурге уже было несколько «кладбищенских» происшествий с такси. Так, в сентябре 2018 года 24-летний таксист на Hyundai сбил пожилого пешехода напротив Серафимовского кладбища. А в октябре у кладбища в Мурино водителя «Яндекс.Такси» едва не убил агрессивный пассажир.