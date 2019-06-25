«Самый трудный запуск в истории». Илон Маск отправил в космос прах 152 человек

Ракета-носитель Falcon Heavy запущена в ночь на 25 июня с мыса Канаверал во Флориде. Она везет необычный груз — прах более чем сотни людей.

Об этом сообщила компания Илона Маска SpaceX.

На борту находятся 24 спутника, вес которых составляет 3700 килограммов. Кроме того, с собой ракета везет прах 152 человек в специальных металлических капсулах, которые будут вращаться вокруг Земли 25 лет, пока не превратятся в искусственные метеоры.

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По данным издания Business Insider, за идеей отправки праха на орбиту стоит основанная в 1994 году компания Celestis.

Помимо этого, на орбиту выведут специальные атомные часы, которые разработали в NASA.

За третьим пуском и полетом ракет-носителей типа Falcon Heavy можно наблюдать онлайн. Ранее Маск назвал это «самым трудный запуском [ракеты] в истории».