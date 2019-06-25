Центризбирком прислал десант в Петербург, чтобы разобраться с муниципальными выборами

В Петербурге работает группа из Центральной избирательной комиссии РФ. Об этом на заседании городской избирательной комиссии 25 июня рассказал ее глава Виктор Миненко.

Он заметил, что в Петербурге в ходе выборной кампании «поступают сигналы о неисполнении тех или иных решений и нарушении законности». Чтобы разобраться в ситуации, в город приехал десант из 14 человек, который уже 26 июня на заседании ЦИКа расскажет о первых итогах работы.

Отметим, что присутствие десанта из Москвы заметили и оппозиционеры. Так, один из представителей ЦИКа приехал в ИКМО "Академическое", где на подачу документов выстроилась очередь из десятков человек в небольшом помещении.

Помимо этого, жалобы поступают из МО «Сампсониевское» из-за неудобного графика работы: кандидаты уже третий день не могут подать документы. В МО 15 кандидаты от «Справедливой России» пришли в 6 утра, но были оттеснены неизвестными «самовыдвиженцами». В муниципалитете «Морские ворота» члены ИКМО объявили оппозиции «итальянскую забастовку». Как рассказал активист Андрей Давыдов, у него принимали документы почти час, медленно зачитывая каждую норму закона. Накануне в том же ИКМО сдать документы вообще не получилось.