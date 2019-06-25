21 августа – круглый стол «Эпидемия личного банкротства. Способ не платить долги или спасение от кредитов?»

«Фонтанка.ру» приглашает представителей банков, юридических компаний и коллекторских агентств принять участие в круглом столе: «Эпидемия личного банкротства. Способ не платить долги или спасение от кредитов?»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

– С чем связаны высокие темпы роста количества банкротств?

– Какие механизмы может внедрить ЦБ РФ для контроля над ситуацией?

– Кто решается на банкротство? Портрет типичного банкрота.

– Становятся ли банкротства физлиц проблемой для банков?

– Может ли банкрот самостоятельно вести процедуру?

– Прогнозы по росту числа банкротства и развитию законодательства

По вопросам участия обращаться:

Ольга Карпусь

+7(812)416-777-3

ok@fontanka.ru