Пресс-релизы
21 августа – круглый стол «Эпидемия личного банкротства. Способ не платить долги или спасение от кредитов?»
«Фонтанка.ру» приглашает представителей банков, юридических компаний и коллекторских агентств принять участие в круглом столе: «Эпидемия личного банкротства. Способ не платить долги или спасение от кредитов?»
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
– С чем связаны высокие темпы роста количества банкротств?
– Какие механизмы может внедрить ЦБ РФ для контроля над ситуацией?
– Кто решается на банкротство? Портрет типичного банкрота.
– Становятся ли банкротства физлиц проблемой для банков?
– Может ли банкрот самостоятельно вести процедуру?
– Прогнозы по росту числа банкротства и развитию законодательства
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь
+7(812)416-777-3
ok@fontanka.ru