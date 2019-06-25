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Бизнес
25.06.2019 11:14
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Boeing 737 MAX теперь паркуются на автостоянках. Мест в аэропортах для них не осталось

Компания Boeing нашла оригинальный способ хранения самолетов. Несколько Boeing 737 MAX разместили на парковке для автомобилей сотрудников, пишет 25 июня Forbes со ссылкой на Business Insider.

Представитель Boeing Пол Бергман заявил, что компания пытается «использовать все ресурсы во время паузы с поставками этой модели». В итоге лайнеры оказались на автопарковках в Пьюджет-Саунд, Сан-Антонио и Мозес-Лейк. Это часть «плана по управлению материальными средствами», подчеркнул Бергман. В соцсетях и СМИ появляются фото и видео с самолетами, припаркованными между автомобилями. Отметим, ранее Bloomberg писал, что ежемесячно стоимость парковки одного самолета обходится примерно в 2000 долларов.

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Справка:

Напомним, за последний год разбилось два Boeing 737 Max 8 — в Индонезии и Эфиопии. После этого ЕС, США, Россия и ряд других стран приостановили эксплуатацию этой модели Boeing. В июне глава подразделения коммерческой продукции Boeing Кевин Макаллистер извинился за гибель людей в двух крушениях самолетов компании 737 Max и пообещал учесть ошибки в их конструировании при работе над следующими моделями лайнеров, передавал Reuters.

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