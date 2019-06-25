Boeing 737 MAX теперь паркуются на автостоянках. Мест в аэропортах для них не осталось

Компания Boeing нашла оригинальный способ хранения самолетов. Несколько Boeing 737 MAX разместили на парковке для автомобилей сотрудников, пишет 25 июня Forbes со ссылкой на Business Insider.

Historical moment in Aviation history! ??

Aerial images show the Boeing 737 MAX aircraft parked in the staff car park because there is no more capacity left at the airport. pic.twitter.com/TZ3MKH8rdM — Aviation photo ? (@Airplane_pic) 23 июня 2019 г.

Представитель Boeing Пол Бергман заявил, что компания пытается «использовать все ресурсы во время паузы с поставками этой модели». В итоге лайнеры оказались на автопарковках в Пьюджет-Саунд, Сан-Антонио и Мозес-Лейк. Это часть «плана по управлению материальными средствами», подчеркнул Бергман. В соцсетях и СМИ появляются фото и видео с самолетами, припаркованными между автомобилями. Отметим, ранее Bloomberg писал, что ежемесячно стоимость парковки одного самолета обходится примерно в 2000 долларов.