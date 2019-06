Boeing 737 MAX теперь паркуются на автостоянках. Мест в аэропортах для них не осталось

Компания Boeing нашла оригинальный способ хранения самолетов. Несколько Boeing 737 MAX разместили на парковке для автомобилей сотрудников, пишет 25 июня Forbes со ссылкой на Business Insider.

Aerial images show the Boeing 737 MAX aircraft parked in the staff car park because there is no more capacity left at the airport. pic.twitter.com/TZ3MKH8rdM