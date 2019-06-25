На Балтике начались учения ВВС членов и партнёров НАТО Ramstein Alloy

Учения НАТО начались 25 июня у границ России в воздушном пространстве Финляндии, Эстонии, Литвы и Латвии.

Как сообщают ВВС Финляндии, манёвры Ramstein Alloy продлятся до 27 июня. Помимо вышеперечисленных стран, на учения также прилетели военно-воздушные суда из Швеции, Норвегии, Великобритании, Германии, Польши, Венгрии и Испании. Они будут отрабатывать поисково-спасательные операции, действия при потере связи с воздушным судном, дозаправку самолетов в воздухе.

От Финляндии принимают участие два многофункциональных истребителя Hornet F/A-18. Суоми как партнёр НАТО задействует свои ВВС в Ramstein Alloy с 2008 года.