В Москве задержали предполагаемого отравителя с газировкой. Он вспомнил о 17 жертвах

Московская полиция раскрыла серию отравлений случайных прохожих в центре столицы. Подозреваемый не сумел припомнить всех, кого угощал газировкой с опасными добавками.

Как сообщает агентство «Москва» 25 июня, предполагаемого преступника задержали в Басманном районе столицы. По месту жительства во время обыска нашли свёртки с белым порошком. В телеграм-каналах уточняют, что изъяты также сумки жертв и транквилизатор феназепам.

Подозреваемым оказался 26-летний уроженец Кабардино-Балкарской Республики. Он признался, что угостил коктейлем и опустошил карманы как минимум 17 человек. Журналиста издания «The Village» Людмилу Чижову он припомнил, но заявил, что в кому её не отправлял, пишет телеграм-канал Baza.

По словам самой Чижовой, вместе с друзьями она выпила предложенную незнакомцем «Фанту», после чего пришла в себя через три дня в больнице. Сообщалось, что за последний месяц произошло 24 аналогичных случая. Жертвы рассказали, что злоумышленник представлялся гостем из Нальчика и иногда компанию ему составляла девушка. Ассортимент угощений варьировался от газированных напитков до вина.

Готовность выпить за знакомство вышла боком не только в столице. После праздника «Алые паруса» две молодые петербурженки доверчиво угостились предложенными напитками и не смогли вспомнить подробностей автомобильной экскурсии. Придя в себя после поездки, они недосчитались наличных, смартфонов и ювелирных украшений.