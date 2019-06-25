Цезарь вернулся на Парнас из загробного мира, повысив градус безнадежности

Исчезнувший на Парнасе император Гай Юлий Цезарь вновь явился жителям микрорайона на севере Петербурга — на этот раз из загробного мира. Его нынешнее состояние олицетворяет череп, установленный все на том же бетонном столбе. Представитель высокоразвитой древней цивилизации снова плачет, глядя на то, как живут жители микрорайона с античным названием.

Реинкарнацией Цезаря местные жители обязаны художнику Loketski, который и являлся автором первой, исчезнувшей инсталляции. Свою новую работу он озаглавил более мрачно – «Красоту спасёт R.I.P.». «Вчера между первым и четвертым часом пополудни Цезарь был коварно "убит" неизвестными. Но даже в таком виде он готов спасать красоту здешних мест. И плачет теперь в два ручья. Второй – по тем, кто с ним это сделал», – объяснил художник в Инстаграме утром 25 июня.

Теперь слезы у Цезаря красные.

Напомним, плачущий гипсовый Цезарь ранее появился у дома №15 по улице Валерия Гаврилина. Автор объяснил свою задумку так: даже в древней Римской империи в каждой провинции были дороги, водопроводы и прочая инфраструктура. В современных же российских микрорайонах, включая Парнас, застройщики возводят только жилье, не заботясь ни о парковках, ни о дорогах, ни о школах и поликлиниках. Когда пост опубликовали городские СМИ, бюст римского политического деятеля исчез. Теперь его сменил череп с эпитафией R. I. P. (requiescat in pace), которую можно перевести как «покойся с миром».