Полеты первым классом, VIP-сервисы и люксы дорогих гостиниц. Transparency International рассказала о тратах российских чиновников в командировках

Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией изучила траты российских министерств и ведомств во время командировок, придя к выводу, что лимиты подчас не соблюдаются.

«Ежегодно из федерального бюджета России выделяются миллионы на командировки чиновников по стране и за границу: на билеты первым классом, на VIP-обслуживание в аэропортах, на размещение в люксах пятизвездочных гостиниц», – сообщается 25 июня в исследовании Transparency International.

Подсчитать, сколько всего средств уходит на зарубежные командировки, оказалось для организации «неожиданно сложно», так как только два министерства раскрывают детальную информацию по этому поводу.

Исследователи проследили траты Минпромторга и выяснили, что с 2016 по 2017 год было потрачено 19,3 млн рублей на командировки. Утверждается, что министр промышленности России Денис Мантуров во время поездок в другие страны выбирает номера люкс в пятизвездочных отелях. Так, во время посещения Шанхая в 2016-м россиянин останавливался в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 миллиона рублей в сутки. Во время мексиканской поездки он ночевал в президентском номере в Four Seasons Hotel Mexico City за 478,7 тысячи рублей. Другие сотрудники ведомства также жили с комфортом, когда выезжали за рубеж, правда, стоимость номеров была значительно ниже, чем у их руководителя.

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В России существуют лимиты на траты в зарубежных командировках, которые зависят от страны, однако превысить их, как показывает практика, не так сложно, так как они носят «рекомендательный характер».

«Когда существует акт, разрешающий нарушать лимиты, эти самые лимиты не имеют абсолютно никакого смысла», – считают в Transparency International.

Существует также лимиты на поездки по России – 550 рублей в сутки на жилье и 100 рублей суточных, которые исследователи посчитали «нереалистичными даже по самым скромным расчетам».