Путепровод над КАД в районе Горбунков на неделю станет реверсивным
Дорожники будут устранять колейность не только на кольцевой автодороге Петербурга, но и на путепроводе над ней в Ломоносовском районе Ленобласти. С 25 июня из-за работ там на неделю ограничивается движение.
Речь идет о путепроводе в районе деревни Горбунки, проходящем над КАД на 90-м километре внутреннего кольца. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с сегодняшнего дня и до 2 июля там организовано реверсивное движение, а скорость ограничена до 50 км/ч.
На путепроводе всего две полосы движения – по одной в каждом направлении. Дорожники будут работать круглосуточно. Ведет работы ООО СПК «Зелёный город».
На самой же КАД в настоящее время устраняют колейность на следующих участках:
- с 18 по 25 июня – на внутреннем кольце между Софийской улицей и Московским шоссе;
- с 15 по 25 июня – на внешнем кольце между Софийской улицей и вантовым мостом;
- с 17 по 29 июня – на внешнем кольце между вантовым мостом и Колтушским шоссе;
- с 24 по 30 июня – на внутреннем кольце между Мурманским шоссе и вантовым мостом;
- с 24 июня по 4 июля – на внутреннем кольце между Рябовским и Мурманским шоссе;
- с 25 июня по 5 июля – на внутреннем кольце между Шафировским проспектом и дорогой Петербург – Матокса.
Помимо этого, с 25 июня по 10 июля будут восстанавливать гидроизоляцию и бетонный слой на путепроводе над проспектом Культуры. До 1 июля идет реконструкция участка внутреннего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры, в связи с чем он полностью перекрыт. И на вантовом мосту ограничено движение грузового транспорта.