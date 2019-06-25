Путепровод над КАД в районе Горбунков на неделю станет реверсивным

Дорожники будут устранять колейность не только на кольцевой автодороге Петербурга, но и на путепроводе над ней в Ломоносовском районе Ленобласти. С 25 июня из-за работ там на неделю ограничивается движение.

Речь идет о путепроводе в районе деревни Горбунки, проходящем над КАД на 90-м километре внутреннего кольца. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с сегодняшнего дня и до 2 июля там организовано реверсивное движение, а скорость ограничена до 50 км/ч.

На путепроводе всего две полосы движения – по одной в каждом направлении. Дорожники будут работать круглосуточно. Ведет работы ООО СПК «Зелёный город».

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На самой же КАД в настоящее время устраняют колейность на следующих участках:

Помимо этого, с 25 июня по 10 июля будут восстанавливать гидроизоляцию и бетонный слой на путепроводе над проспектом Культуры. До 1 июля идет реконструкция участка внутреннего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры, в связи с чем он полностью перекрыт. И на вантовом мосту ограничено движение грузового транспорта.