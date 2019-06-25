После «Алых парусов» молодые петербурженки встретили утро с незнакомцем. Подпоив их алкоголем, он взял оплату бриллиантами

Для двух девушек праздник петербургских выпускников закончился больницей и общением с полицией. Они имели неосторожность продолжить вечер с новой компанией, экскурсия в чужой машине в памяти не отложилась.

Как стало известно «Фонтанке», новых знакомых подруги 22 и 28 лет встретили по возвращении с «Алых парусов» около семи утра 24 июня. Праздник отгремел, но расходиться по домам ещё не хотелось. Девушки присоединились к компании у станции метро «Приморская», доверчиво угостились алкоголем и, видимо, приняли предложение подвезти их.

Следующие сорок минут из жизни выпали. Подругам запомнился тёмный Nissan Maxima и щуплый водитель-азиат. Очнулись петербурженки у той же станции метро, но уже без наличных, телефонов и золотых украшений. Самочувствие ждать полицию не позволило, девушки отправились в больницу.

Кольца и серьги с бриллиантами потянули в общей сложности на 102 тысячи рублей, ещё в 27 тысяч подруги оценили смартфоны. Одна из них недосчиталась пяти тысяч наличными. Обе написали заявления в полицию.

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Серия похожих случаев произошла в Москве. Молодой человек добродушно предлагал прохожим газировку, но не предупреждал о психотропных добавках. За последний месяц напиток попробовали два десятка человек, некоторые из них в результате впали в кому.