Сварщик из РСТИ представит Петербург во всероссийском профессиональном конкурсе

РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)

Электрогазосварщик 5-го разряда Михаил Левченков, работающий в РСТИ (Росстройинвест), занял 1-е место в конкурсе «Лучший сварщик-2019», который ежегодно проводится Ассоциацией «Национальное объединение строителей» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

Теперь Михаил Левченков будет представлять наш город во всероссийском этапе Национального конкурса «Строймастер», который пройдет в Москве накануне Дня строителя.

За звание «Лучший сварщик-2019» боролись 11 рабочих-сварщиков из крупных строительных компаний Санкт-Петербурга. В ходе конкурса оценивались теоретические знания, соблюдение техники безопасности. Конкурсантам также предлагалось выполнить практическое задание, чтобы оценить их профессиональные навыки.

Торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса прошла во Дворце труда. Мероприятие открыл координатор НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу Александр Вахмистров.

Напомним, что сотрудники РСТИ ежегодно принимают участие в конкурсе российских строителей «Строймастер» и из года в год подтверждают свою высокую квалификацию в разных номинациях.

Справка о компании РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)