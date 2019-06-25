Арабская ночь на Яхтенном мосту. За Аладдином на ковре-самолёте гнался инспектор ДПС на самокате

Двое любителей экологичного вида транспорта были замечены на Яхтенном мосту в Петербурге: за ковром-самолётом следовал «полицейский» самокат. Заезд попал в объектив очевидцев.

На опубликованных кадрах видно, как ковёр-самолёт несёт вперёд мужчину в шароварах и чалме. Его пользователи прозвали Аладдином, вспомнив про диснеевский мультик и песню из него про арабскую ночь. Аладдина преследовал как будто бы сотрудник ДПС на самокате.

В отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти «Фонтанке» объяснили, что на самокатчике надета форма устаревшего образца, значит, мужчина не является действующим сотрудником правоохранительных органов.