«Бесхозяйственность должна уйти». Петербуржцам расскажут о замедлении роста тарифов в квитанциях

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов анонсировал замедление роста тарифов на коммунальные услуги. На заседании правительства города 25 июня он констатировал, что чиновникам удалось «удержать ситуацию».

«Мы убрали бесхозяйственность. Мы сдули весь воздух в платежках и убрали неэффективные расходы поставщиков услуг. Бесхозяйственность должна уйти», – резюмировал он.

Вице-губернатор Максим Шаскольский заверил врио губернатора, что об успехах правительства расскажут горожанам: к квитанциям за следующие два месяца прикрепят информацию о замедлении темпа поста тарифов.

О том, что плата за коммунальные услуги во втором полугодии вырастет на 0,4% вместо 4,3%, было объявлено в Смольном 3 июня. Утверждается, что добиться этого удалось благодаря пересмотру операционных расходов поставщиков коммунальных ресурсов.

Динамика тарифов в Петербурге напрямую связана с важными электоральными событиями. Ранее правительство останавливало подорожание жетонов и проездных перед президентскими выборами 2012 года и губернаторскими — 2014-го, перед президентскими в 2018-м.