На юге Петербурга угнали две Toyota Land Cruiser-200. Потерпевшие — сотрудники юридических контор

Два внедорожника угнали на юге Петербурга. Потерпевших объединяют не только общие автомобильные предпочтения, но и сфера деятельности.

Как стало известно «Фонтанке», около полудня 24 июня в полицию обратился с заявлением юрист юридической конторы. Он сообщил, что несколько минут назад не нашел своего автомобиля Toyota Land Cruiser-200, который сутками ранее припарковал у дома №74/1 по Ленинскому проспекту. Черный внедорожник 2013 года выпуска 40-летний владелец оценил в 2,5 млн рублей. Машина была застрахована и оборудована только штатной сигнализацией.

Примерно в то же время в 51-й отдел полиции пришел управляющий юридического офиса. 29-летнего петербуржца постигла такая же беда: пропал белый Toyota Land Cruiser-200 2018 года выпуска. Хозяин оставил свой транспорт у гостиницы Park Inn на площади Победы, 1, еще 15 июня. В полдень 24-го, вернувшись, машины не нашел. В отличие от своего товарища по несчастью, владелец оборудовал «Тойоту» спутниковой сигнализацией, иммобилайзером и даже секретной кнопкой под рулем. Но это не помогло. Ущерб составил 5,5 млн.