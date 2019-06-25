В центре Петербурга вдесятером упаковывали в «Солярис» непокорного иностранца. Прохожих ничего не удивило

Двое приезжих из Узбекистана арестованы по подозрению в похищении человека в Петербурге. Агрессоры затолкали земляка в машину и устроили покатушки с выбиванием несуществующего долга.

Видео с моментом упаковки в «Хёндэ Солярис» непокорного пленника попало в распоряжение «Фонтанки» 25 июня. На кадрах виден припаркованный на улице Моисеенко автомобиль. К нему подводят мужчину, кулаками усаживают его на заднее сиденье. В мероприятии участвует около десяти человек. Когда уже «Солярис» собирается уезжать, пленник пытается вырваться на свободу из другой задней двери, но ему не дают уйти. Столпотворение у автомобиля не привлекает внимание очевидцев, на помощь молодому человеку никто не торопится, хотя на улице очень людно.

17 июня 22-летний пострадавший обратился в полицию, где пояснил, что причиной нападения стал несуществующий долг. Во время поездки земляки пытались стрясти с мигранта 300 тысяч рублей, но нашли только мобильный телефон, сумму в пять тысяч и банковскую карту. Со счёта позже сняли 38 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Двое подозреваемых, 22 и 26 лет, арестованы. Остальные на свободе.