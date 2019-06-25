Петербурженка рассказала о суточном секс-заточении. Полиция задержала таксиста

По подозрению в изнасиловании 20-летней девушки задержан водитель такси в Петербурге. Пострадавшая заявила, что не могла выйти на свободу в течение суток.

Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, накануне с заявлением в полицию обратилась 20-летняя петербурженка. По её словам, она практически сутки провела в неволе с малознакомым Игорем. Мужчина якобы удерживал горожанку в квартире в Приморском районе, силой заставлял реализовывать свои сексуальные желания. Освободиться девушке удалось 23 июня около 16.00.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого насильника, им оказался 31-летний водитель «Яндекс.Такси». «Фонтанка» отправила запрос в компанию-перевозчика.