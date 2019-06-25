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Общество
25.06.2019 09:38
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В Грузии предложили запустить для российских туристов бесплатные шаттлы из Баку и Еревана

В Грузии предложили запустить бесплатные автобусы для доставки российских туристов из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона. С инициативой в министерство экономики обратился глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили.

«Основная тема документа следующая: чтобы в ближайших аэропортах, в Баку, Ереване и Трабзоне, были установлены бесплатные так называемые шаттлы, которые легко привезут российских туристов в Грузию», — цитирует Алавердашвили 25 июня РБК со ссылкой на грузинский «Первый канал».

Глава ассоциации добавил, что важной темой считается организация дополнительных чартерных рейсов из других стран. Некоторые государства уже выразили свою готовность, в том числе страны Прибалтики, Украина и Казахстан, отметил он.

Ранее грузинское подразделение Transparency International подсчитало, что общие потери экономики страны в случае полного прекращения приезда россиян составят порядка 100 млн долларов. Такой ущерб грозит в том случае, если Россия наряду с авиасообщением закроет для туристов возможность приезда в Грузию через сухопутную границу. На прошлой неделе основатель грузинской неправительственной организации «Банки и общество» Георгий Кепуладзе оценил ущерб для экономики страны в случае полного прекращения авиасообщения с Россией в 250–300 млн долларов.

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Справка:

Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Авиасообщение между Россией и Грузией будет разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин 21 июня. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что запрет будет действовать до нормализации ситуации в Грузии.

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