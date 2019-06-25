Северо-Западный суд подтвердил запрет компании, близкой к миллиардеру Пригожину, намыть в Финском заливе 200 га под строительство

Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассационную жалобу компании «Зингер девелопмент» на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по строительству намыва в акватории Финского залива площадью 2 квадратных километра для элитного комплекса «Залив островов». Это постановление окружной суд вынес вечером 24 июня. Ранее апелляционный суд отменил решение петербургского арбитража, помешавшее городскому комитету имущественных отношений (КИО) отказать компании «Зингер девелопмент» реализовать амбициозный девелоперский проект.

Представителям девелопера на судебном процессе противостояли представители шести комитетов Смольного: кроме КИО против «Залива островов» выступили комитет по природопользованию и охране окружающей среды, комитет по развитию транспортной инфраструктуры, КГИОП, комитет по градостроительству и архитектуре. Коллективными усилиями чиновникам удалось убедить тройку судей в нецелесообразности появления в Невской губе новых намывных территорий.

Одним из аргументов в позиции противников девелоперского проекта стали результаты исследования влияния намывных территорий на уровень подъема воды в Невской губе во время наводнений, которое провело Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Специалисты Росгидромета констатировали: строительство новых намывных территорий в Невской губе крайне нежелательно.

Результаты этого обследования появились после того, как 30 октября 2018 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил (https://www.fontanka.ru/2018/10/30/099/) иск ООО «Зингер девелопмент» о признании незаконным отказа в согласовании намыва искусственного земельного участка для «Залива островов» в акватории Финского залива у поселка Ольгино и обязал Смольный согласовать проект. 12 февраля апелляционная инстанция отменила это решение.

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Территория под планируемым намывом находится в федеральной собственности. Проект благополучно прошел согласования во всех предусмотренных законом федеральных ведомствах, но получил отказ в петербургском комитете имущественных отношений. Этот отказ и был успешно оспорен в арбитраже первой инстанции, но оказался признанным правомерным во второй.

Сам девелоперский проект заявлен на общей площади в 200 гектаров, где должно разместиться 5,2 млн кв. м, из них 1,8 млн — коммерческая застройка смешанного использования, а 3,2 млн м — жилье. Жилье, вероятно, планируется бизнес- или элит-класса, следовательно, число квадратных метров на человека здесь должно быть примерно равным европейским стандартам, то есть 40 – 50 метров. В таком случае на архипелаге могут поселиться от 64 до 80 тысяч человек — в жилых «кластерах», сгруппированных в нечто вроде атолла, каждый кластер — на шесть тысяч человек. Объем заявленных инвестиций – 400 млрд рублей, что сопоставимо с доходной частью бюджета Петербурга за 2018 год (538,7 млрд).

По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», зарегистрированное в Петербурге ООО «Зингер-девелопмент» с уставным капиталом 10 000 рублей принадлежит Юлии Зосимовой. СМИ связывают эту компанию с миллиардером Евгением Пригожиным.