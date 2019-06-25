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Общество
25.06.2019 09:07
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Серийное производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за импортных комплектующих

Правительство может отказаться от планов серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К из-за ограничений на импорт иностранных комплектующих и невозможности оперативно изготовить российские аналоги электронной компонентной базы. Это следует из заключения Счетной палаты на проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов, с которым 25 июня ознакомился РБК. Нижняя палата приняла проект поправок в первом чтении 18 июня.

Согласно документу почти на 12,9 млрд руб. сокращаются бюджетные расходы в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы». Это делается в связи с невозможностью изготовления серийных космических аппаратов ГЛОНАСС-К, а также создания наземного комплекса управления спутниками ГЛОНАСС «из-за ограничений на поставку электронной компонентной базы иностранного производства и невозможности ее оперативного замещения». Половина этих средств (6,9 млрд руб.) полагалась «Роскосмосу», другая — Министерству обороны (6 млрд руб.) в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России». Предыдущее поколение этих спутников (ГЛОНАСС-М) содержало 75–80% западных комплектующих.

Вместе с тем на 7 млрд руб. увеличиваются расходы на другие мероприятия ФЦП по развитию системы ГЛОНАСС. В частности, эти средства пойдут на формирование «страхового запаса электронной компонентной базы иностранного производства, в том числе для изготовления 11 космических аппаратов ГЛОНАСС-К2».

Евросоюз в 2014 году запретил экспорт в Россию товаров двойного назначения, если они предназначены для конечного военного использования. Поставки для космической отрасли были выведены из-под санкций, но только если они предназначаются для гражданского сектора. Но ГЛОНАСС является системой двойного назначения, то есть может использоваться в том числе в военных целях.

США в августе 2018 года решили окончательно прекратить выдачу лицензий на экспорт российским госпредприятиям продукции двойного назначения, маркированной по критерию «Национальная безопасность» — это в том числе авионика, электронные компоненты, микросхемы, системы спутниковой связи и т.д. (впрочем, и до этого такие лицензии выдавались только в индивидуальных случаях).

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