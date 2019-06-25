За плененного прораба на стройке в Петербурге спросят с пойманного рабочего

В Петербурге задержан и арестован один из нападавших на прораба стройки в Красносельском районе. На свободе остаются еще трое, требовавших социальной справедливости незаконными методами.

Как стало известно «Фонтанке», к утру 25 июня в камеру отправлен 32-летний уроженец Таджикистана. По версии следствия, именно он со своими подельниками 19 июня поучаствовал в избиении прораба ЖК «Балтийская волна» на Маршала Казакова, 58. 56-летнего начальника, напомним, заперли в помещении на пятом этаже, отобрав у него 15 тысяч рублей, паспорт и телефон. Заточенного прораба спасли коллеги, вызвавшие полицию. Потребовалась потерпевшгему и помощь медиков: ему разбили лицо, сломали нос.

Задержанному рабочему вменили грабеж. Ранее собщалось, что в избиении принимали участие четверо. Остальные пока не привлечены к ответственности.